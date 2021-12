Elezioni provinciali | Benigni | “Centrodestra diviso e squalificato regala la presidenza al Pd”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 dicembre 2021) Bergamo. “Un, quello che si presenterà alle prossime” così lo definisce il Deputato bergamasco del gruppo Misto, Stefano. Il 18 dicembre, gli Amministratori locali bergamaschi saranno infatti chiamati al voto per eleggere il nuovo Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale. Delle 4 liste in campo, ben 3 si riconoscono nell’area di, una in quella di centrosinistra così come l’unico candidato Presidente, chiara espressione del Partito Democratico. “È evidente come in questa tornata elettorale, la classe politica dirigente locale dei partiti disi sia totalmente squalificata. Il Coordinatore provinciale della Lega – continua– ha ...