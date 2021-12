M5s, la vittoria di Conte: 72% di sì all'adesione al 2XMille, che Grillo non voleva (Di martedì 30 novembre 2021) 'Se accettiamo il principio della democrazia diretta è questo', dice il leader, facendo riferimento alle critiche interne di parte dei Cinquestelle e al silenzio del suo fondatore Leggi su tg.la7 (Di martedì 30 novembre 2021) 'Se accettiamo il principio della democrazia diretta è questo', dice il leader, facendo riferimento alle critiche interne di parte dei Cinquestelle e al silenzio del suo fondatore

Advertising

infoitinterno : Giravolta M5S: ok al 2x1000. Conte la spunta, ma la sua è una vittoria di Pirro: ecco perché - BalboItalo1 : RT @SecolodItalia1: Giravolta M5S: ok al 2×1000. Conte la spunta, ma la sua è una vittoria di Pirro: ecco perché - PaoloCaminiti1 : RT @SecolodItalia1: Giravolta M5S: ok al 2×1000. Conte la spunta, ma la sua è una vittoria di Pirro: ecco perché - SecolodItalia1 : Giravolta M5S: ok al 2×1000. Conte la spunta, ma la sua è una vittoria di Pirro: ecco perché - IlConteIT : @Mariano_Amelio @lageloni @GiuseppeConteIT Dibba? Lasciamo perdere, è cosa nota che stia lavorando insieme alla vec… -