apulianlove : RT @ElTrattore: Mandano ibra a giustificare sconfitta in champions. Il più esperto in questo - PianetaMilan : #PortoMilan 1-0, @Ibra_official a @SkySport: “Il mio ruolo è il campo. Piano piano arrivo” - #UCL @ChampionsLeague… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Champions, Ibra: 'Non è ancora finita, sono fiducioso': (ANSA) - ROMA, 19 OTT - 'Questa è la peggi… - sportli26181512 : Ibra: 'La nostra partita peggiore, ma sono fiducioso: non è finita': Ibra: 'La nostra partita peggiore, ma sono fid… - crisomii : @dragonerossoen1 @inabedofsilence e in tutta la rosa ne hai forse 7 di giocatori che avevan giocato in champions pr… -

... probabilmente settimana di diverso…) PIOLI 5 La peggior partita del Milan in questa stagione, in questa. Mai padrone del campo, mai pericoloso. Nemmeno conci riesce. Addio ...Per tanti in questa squadra è la prima volta in, devono crescere e imparare. Le gare inportano esperienza in campionato'. ASSENZE - 'Mancano tanti giocatori, ma questo fa parte ...Zlatan Ibrahimovic non fa drammi dopo il ko del Milan col Porto: "Per tanti è la prima volta in Champions, ma non bisogna perdere la fiducia"."È la peggior partita che abbiamo fatto, non meritavamo il punto". Zlatan Ibrahimovic, come al solito, non usa giri di parole nell'analizzare la sconfitta del Milan sul campo del Porto, la terza in al ...