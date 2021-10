Ambiente | Vodafone lancia la Eco-SIM realizzata con plastica riciclata

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – A partire da ottobre 2021,fornirà ai clienti le nuove Eco-SIM, di dimensioni dimezzate e realizzate in, sostituendo progressivamente le SIM attualmente prodotte invergine. Le Eco-SIM – fa saperein una nota – saranno introdotte in tutti i 12 mercati europei di, oltre che in Egitto, Turchia e Sudafrica, come parte dell’impegno a ridurre il proprio impatto ambientale. L’introduzione da parte didi Eco-SIM elimina la necessità di produrre annualmente 320 tonnellate divergine, con un potenziale risparmio stimato di 1.280 tonnellate di CO2 all’anno. Parallelamenteprosegue con la diffusione in ogni mercato europeo delle eSIM, le sim digitali, ...