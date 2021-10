Juventus-Roma, perché il rigore è stato battuto da Veretout? Mourinho svela il retroscena! (Di domenica 17 ottobre 2021) Mourinho nel post partita svela i dubbi che hanno portato il francese della Roma Veretout a battere il rigore decisivo. Proprio lui – avendolo sbagliato – e non Abraham, il quale invece avrebbe voluto calciarlo lui, si sentiva pronto, ci credeva. Ma il mediano ha risposto picche ed è andato lui dal dischetto. Le parole di Mourinho sul rigore: “Veretout è il nostro primo rigorista: per questo lo ha calciato lui” Veretout, Roma, rigore L’allenatore della Roma, fra le varie dichiarazioni rilasciate, spiega i motivi per cui Veretout ha calciato il rigore e non il talento inglese. Ecco le parole: “Abraham è un ragazzo coraggioso, aveva fiducia e ha ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021)nel post partitai dubbi che hanno portato il francese dellaa battere ildecisivo. Proprio lui – avendolo sbagliato – e non Abraham, il quale invece avrebbe voluto calciarlo lui, si sentiva pronto, ci credeva. Ma il mediano ha risposto picche ed è andato lui dal dischetto. Le parole disul: “è il nostro primo rigorista: per questo lo ha calciato lui”L’allenatore della, fra le varie dichiarazioni rilasciate, spiega i motivi per cuiha calciato ile non il talento inglese. Ecco le parole: “Abraham è un ragazzo coraggioso, aveva fiducia e ha ...

