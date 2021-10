Congo, la comunità di Sant’Egidio apre un nuovo hub vaccinale nel centro Dream di Kinshasa (Di domenica 17 ottobre 2021) La comunità di Sant’Egidio apre un nuovo Hub vaccinale nel centro Dream di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo. La percentuale della popolazione vaccinata è estremamente bassa, meno dello 0,1% della popolazione, come in grandissima parte del continente africano: bisogna vincere le difficoltà logistiche, la mancanza di infrastrutture adeguate e anche tanta diffidenza e fake news che spaventano la gente. La scelta di Sant’Egidio di aprire l’hub vaccinale permetterà alla popolazione di una zona estremamente periferica della città di avere accesso alla vaccinazione anti Covid-19. Il nuovo hub vaccinale riuscirà a garantire l’accesso alla vaccinazione anti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 ottobre 2021) LadiunHubneldinella Repubblica Democratica del. La percentuale della popolazione vaccinata è estremamente bassa, meno dello 0,1% della popolazione, come in grandissima parte del continente africano: bisogna vincere le difficoltà logistiche, la mancanza di infrastrutture adeguate e anche tanta diffidenza e fake news che spaventano la gente. La scelta didi aprire l’hubpermetterà alla popolazione di una zona estremamente periferica della città di avere accesso alla vaccinazione anti Covid-19. Ilhubriuscirà a garantire l’accesso alla vaccinazione anti ...

