Lykogiannis | Napoli avversario difficile | ma vogliamo fare risultato

Advertising

Napoli_Brasil : CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz; Zappa, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; Nandez; Joao… - MondoNapoli : Lykogiannis: 'Napoli? Avversario forte, noi dobbiamo restare concentrati perchè vogliamo fare risultato' -… - FantaCons : Le formazioni ufficiali di #NapoliCagliari #Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa,… - Oracolo_Fanta : FORMAZIONI UFFICIALI: #Napoli Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano,… - enrick81 : @napoliforever89 @AgoCannella @famigliasimpson @Tvottiano @OltreTv @alessio_gaudino @CIAfra73 @e_inveceno_… -

Ultime Notizie dalla rete : Lykogiannis Napoli

... Cragno; Caceres, Walukiewicz, Godin,; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Nandez; Joao Pedro. All . Walter Mazzarri. Dove vederla in tv e streaming Il posticipo delle 20:45 trae ...... Bonucci (J), Kean (J) Le formazioni ufficiali di- Cagliari (live alle 20.45)(4 - 3 ... All.: Spalletti CAGLIARI (4 - 5 - 1): Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz,; Zappa, ...Napoli e Cagliari, Luciano Spalletti e Walter Mazzarri, animeranno il posticipo di Serie A della sesta giornata e ...Mazzarri sorprende tutti e si copre, rossoblù in campo con Joao Pedro unica punta. Questo l’undici titolare del Cagliari: Cragno, Caceres, Godin, Walukiewicz, Zappa, Marin, Str ...