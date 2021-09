Mourinho | “Tre punti meritati I primi 35 minuti di oggi i migliori del nostro campionato”

(Di giovedì 23 settembre 2021)a DAZN sulla prestazione della Roma contro l’Udinese: “I35sono quelli con più qualità del. Controllo totale della partita contro una squadra organizzata. Noi abbiamo creato e segnato solo un gol ma abbiamo controllato tutto. Secondo tempo una reazione della squadra che perdeva e noi abbiamo perso un po’ di controllo. In un momento duro con un giocatore in meno e 6-7per giocare nessun problema. La squadra ha giocato bene e portato la palla lontano. Tre”. Su Calafiori, autore dell’assist per Abraham: “Lui ha giocato meglio che nell’ultima partita perchè ha rischiato di più. A Verona ha fatto solo il basico, qui invece una fantastica azione. Deve avere più fiducia in lui e nel suo corpo. A ...

ROMA - Una Roma stanca batte l'Udinese 1 - 0 ma perde Lorenzo Pellegrini per il derby contro la Lazio. Una rete di Abraham regala ipunti casalinghi alla squadra di Josèche sale a dodici punti in classifica. In vista della stracittadina, il tecnico portoghese non fa turn over. L'unica eccezione rispetto alla ...La squadra dicala e si limita a gestire, ma i friulani alzano il ritmo grazie anche all'... La Roma conclude la partita con un uomo in meno ma conpunti in più, contro un' Udinese che si è ...Torna a vincere la Roma di José Mourinho. Dopo il ko per 3-2 contro il Verona ... Nei primi dieci minuti la Roma crea tre palle gol nitide, con due tentativi dalla distanza di Mkhitaryan e Pellegrini.Nel post partita di Roma Udinese ha parlato Josè Mourinho, dicendo la sua riguardo alla vittoria ottenuta in casa contro la squadra di Luca Gotti ...