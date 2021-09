Tampone scade durante la lezione, maestra allontanata davanti agli alunni: “Trattata da appestata” (Di mercoledì 22 settembre 2021) È accaduto nel viterbese. Protagonista una maestra non vaccinata, che effettua 2 tamponi a settimana per l’ingresso a scuola Il Tampone scade durante la lezione, la maestra viene allontanata davanti agli alunni. La vicenda, consumatasi in una scuola primaria del viterbese, viene raccontata dal Messaggero. Il quotidiano riporta le parole dell’insegnante che, non vaccinata, per l’accesso… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 settembre 2021) È accaduto nel viterbese. Protagonista unanon vaccinata, che effettua 2 tamponi a settimana per l’ingresso a scuola Illa, laviene. La vicenda, consumatasi in una scuola primaria del viterbese, viene raccontata dal Messaggero. Il quotidiano riporta le parole dell’insegnante che, non vaccinata, per l’accesso… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

HuffPostItalia : Tampone scade durante la lezione, maestra allontanata davanti agli alunni: 'Trattata da appestata' - capitanliberale : RT @Lucyaglam: Si sta puntando il dito contro #NATURASI quando in realtà non esiste un obbligo vaccino e nel greenpass (che scade a dicembr… - Gionni_Inglisc : @LaGrevia @Giuli28_90 La domanda sensata è: se faccio un tampone ora (negativo) e tra 7 secondi divento positivo, q… - alkhimiyah : RT @Lucyaglam: Si sta puntando il dito contro #NATURASI quando in realtà non esiste un obbligo vaccino e nel greenpass (che scade a dicembr… - Testament73 : RT @Lucyaglam: Si sta puntando il dito contro #NATURASI quando in realtà non esiste un obbligo vaccino e nel greenpass (che scade a dicembr… -