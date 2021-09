Love is in the Air, anticipazioni oggi 22 settembre: il piano di Melih contro Eda (Di mercoledì 22 settembre 2021) anticipazioni della puntata di mercoledì 22 settembre di Love is in the Air, primo episodio della settimana in onda con una nuova variazione di orario, intorno allee 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? I cristalli di zucchero sono introvabili: Erdem non è riuscito a reperirli da nessuna parte. Ma ci pensa Melih a farli recapitare. Insieme agli ingredienti mancanti c’è anche del sonnifero. Eda è in pericolo?. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap? La notte dell’henné si complica quando si scopre che non ci sono i cristalli di zucchero indispensabili per completare il ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 settembre 2021)della puntata di mercoledì 22diis in the Air, primo episodio della settimana in onda con una nuova variazione di orario, intorno allee 16.50. Che accadràai due protagonisti, Serkan Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? I cristalli di zucchero sono introvabili: Erdem non è riuscito a reperirli da nessuna parte. Ma ci pensaa farli recapitare. Insieme agli ingredienti mancanti c’è anche del sonnifero. Eda è in pericolo?.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap? La notte dell’henné si complica quando si scopre che non ci sono i cristalli di zucchero indispensabili per completare il ...

