Caos in Tunisia, il presidente Saied licenzia anche i ministri della Giustizia e della Difesa. Imposto il coprifuoco notturno fino al 27 agosto (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo aver licenziato il premier, Hichem Mechichi, e congelato i lavori del parlamento, il presidente tunisino Saied ha reso noto di aver licenziato anche il ministro della Difesa Brahim Berteji e la ministra della Giustizia Hasna Ben Slimane. Il presidente Saied ha inoltre decretato il coprifuoco a partire da questa sera dalle 19 alle 6 del mattino fino al 27 agosto 2021. I lavoratori notturni saranno esentati. Vietati ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo averto il premier, Hichem Mechichi, e congelato i lavori del parlamento, iltunisinoha reso noto di avertoil ministroBrahim Berteji e la ministraHasna Ben Slimane. Ilha inoltre decretato ila partire da questa sera dalle 19 alle 6 del mattinoal 272021. I lavoratori notturni saranno esentati. Vietati ...

