Grillo con la mascherina già nel 2019. Beppe perchè hai la mascherina? Perchè vogliono igienizzare la società (Di lunedì 3 maggio 2021) Beppe Grillo con mascherina già il 17 dicembre 2019Giornalista: “Grillo perché quella maschera?”Grillo: “un movimento igienico sanitario vogliono un po’ di pulizia, capisci? Non è sbagliato, non vogliono rifare la società voglio igienizzarla“ Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)congià il 17 dicembreGiornalista: “perché quella maschera?”: “un movimento igienico sanitarioun po’ di pulizia, capisci? Non è sbagliato, nonrifare lavoglio igienizzarla“ Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News.

marcotravaglio : CE L'HANNO DURIGON Fate finta di non sapere niente e immaginate questa scena. Il sottosegretario 5Stelle all’Econom… - beppe_grillo : Le realtà di #finanzaetica, così come quelle dell’#equosolidale, nonostante il proposito di fare rete fra loro e co… - stanzaselvaggia : I particolari sui rapporti sessuali avuti dalla ragazza quella sera, con dettagli su posizioni e pratiche varie, so… - francescoaliqu : @Mov5Stelle Prima ripulite il M5stelle da Beppe Grillo e da chi fino a ieri ha fatto il burattino nelle sue mani, i… - infoitinterno : Grillo: la ragazza, 'dopo quella notte non parlai più dello stupro con la mia amica' -