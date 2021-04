Covid, Valle d'Aosta 'maglia nera' per incidenza di nuovi casi (Di sabato 17 aprile 2021) La Valle d'Aosta è la Regione italiana con il più alto numero di nuovi casi di positività al Covid in una settimana: sono stati 319 su 100mila abitanti. Dietro la Regione alpina ci sono la Puglia (261)... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 aprile 2021) Lad'è la Regione italiana con il più alto numero didi positività alin una settimana: sono stati 319 su 100mila abitanti. Dietro la Regione alpina ci sono la Puglia (261)...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Valle Covid, Valle d'Aosta 'maglia nera' per incidenza di nuovi casi La Valle d'Aosta è la Regione italiana con il più alto numero di nuovi casi di positività al Covid in una settimana: sono stati 319 su 100mila abitanti. Dietro la Regione alpina ci sono la Puglia (261), ...

Covid Italia, bollettino oggi 15 aprile: 16.974 casi e 380 morti. Più contagi in Lombardia, Campania e Puglia. Tasso di positività al 5,3% Covid Italia, il bollettino di oggi 15 aprile 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovi casi e 380 morti in 24 ore Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 le vittime.

Decreto Covid aprile, tutte le regole: spostamenti, parrucchieri, scuola e seconde case - GUIDA PDF Ecco le regole decise dal Governo sono di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il Decreto aprile: dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla ...

