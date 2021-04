Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nel Regno Unito spunta la variante indiana: circa 80 casi #coronavirus - repubblica : Centinaia di fedeli positivi in India dopo il bagno di purificazione nel Gange - RaiNews : La Francia ha superato la tragica soglia delle centomila vittime da #Covid in seguito alla registrazione delle ulti… - BBilanShit : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nel Regno Unito spunta la variante indiana: circa 80 casi #coronavirus - JackieMilesiF : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nel Regno Unito spunta la variante indiana: circa 80 casi #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

Le autorità sanitarieRegno Unito hanno segnalato la presenzaPaese della variante indiana del. La mutazione è stata scoperta in circa 80 persone. Questo ceppo presenta una doppia mutazione rispetto a quello originario e appare più trasmissibile. ...C'è una quarta ondata e non è quella del, ma di migranti . A lanciare l'allarme è Frontex , l'Agenzia europea della guardia di ... " Con la pandemia,2020, la geografia delle migrazioni è ...ROME, APR 16 - Premier Mario Draghi has said he is confident 80% of the Italian population will be vaccinated for COVID-19 by the end of autumn. "The government considers the objective of vaccinating ...In Alto Adige sono 84 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 9.237 tamponi processati. Nessun decesso nelle ultime 24 ore per un dato complessivo di 1.155 vittime provocate dal coro ...