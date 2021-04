Concorso Ministero Giustizia, 5 Dirigenti Penitenziari minorili: rettifica al bando, arriva la prova preselettiva (Di martedì 13 aprile 2021) Novità per quanto riguarda il Concorso per 5 Dirigenti Penitenziari pubblicato il 7 ottobre scorso. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 13 aprile 2021 è stata infatti pubblicata una rettifica al bando per l’accesso alla carriera dirigenziale Penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di livello dirigenziale non generale, ruolo di dirigente di istituto penale per i minorenni. Il bando originario, pubblicato nella G. U. n. 78 del 7 ottobre 2020, non prevedeva la prova preselettiva, che è stata quindi integrata con l’attuale rettifica, modificandone gli articoli 9, 10 e 12. Vediamo di seguito quali sono le modifiche apportate, ricordando che il termine ultimo per ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 aprile 2021) Novità per quanto riguarda ilper 5pubblicato il 7 ottobre scorso. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 13 aprile 2021 è stata infatti pubblicata unaalper l’accesso alla carriera dirigenzialea per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, didi livello dirigenziale non generale, ruolo di dirigente di istituto penale per i minorenni. Iloriginario, pubblicato nella G. U. n. 78 del 7 ottobre 2020, non prevedeva la, che è stata quindi integrata con l’attuale, modificandone gli articoli 9, 10 e 12. Vediamo di seguito quali sono le modifiche apportate, ricordando che il termine ultimo per ...

