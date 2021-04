Calciomercato Roma, obiettivo Quaison: l’ex Palermo potrebbe tornare in Serie A. Tiago Pinto punta il talento del Mainz (Di mercoledì 7 aprile 2021) Forza fisica, esplosività, progressione poderosa, buona tecnica di base.Robin Quaison ha trascorso ben tre stagioni nel Palermo targato Maurizio Zamparini, collezionando ben sessantasei presenze e sette gol tra Serie A e Coppa Italia. Centrocampista talentuoso e duttile, ragazzo timido e taciturno. Dopo un periodo di fisiologico adattamento alle dinamiche tattiche del calcio italiano, il ragazzo ha progressivamente scalato le gerarchie tecniche ritagliandosi uno spazio significativo.Intermedio, esterno alto, trequartista incursore, aculeo del tridente offensivo: Quaison ha interpreato vari ruoli nel corso della sua esperienza in rosanero, contraddistinguendosi per tempi di inserimento, doti balistiche dalla media distanza, una certa confidenza con il gol.L' addio al Palermo a gennaio 2017, nel cuore ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Forza fisica, esplosività, progressione poderosa, buona tecnica di base.Robinha trascorso ben tre stagioni neltargato Maurizio Zamparini, collezionando ben sessantasei presenze e sette gol traA e Coppa Italia. Centrocampista talentuoso e duttile, ragazzo timido e taciturno. Dopo un periodo di fisiologico adattamento alle dinamiche tattiche del calcio italiano, il ragazzo ha progressivamente scalato le gerarchie tecniche ritagliandosi uno spazio significativo.Intermedio, esterno alto, trequartista incursore, aculeo del tridente offensivo:ha interpreato vari ruoli nel corso della sua esperienza in rosanero, contraddistinguendosi per tempi di inserimento, doti balistiche dalla media distanza, una certa confidenza con il gol.L' addio ala gennaio 2017, nel cuore ...

