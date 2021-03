Giudice sportivo, 4 i giocatori squalificati per il prossimo turno in Serie A (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono quattro i calciatori squalificati per un turno al termine delle gare di martedì e mercoledì valide per la 25esima giornata di Serie A. Si tratta di Gianluca Frabotta (Juventus), Marash Kumbulla (Roma), Franck Ribery e Jerdy Schouten (Bologna). Per quanto riguarda Arslan dell’Udinese, indaga la Procura Federale: “In relazione all’accaduto segnalato dal collaboratore della Procura Federale, al termine della gara nell’area comune antistante gli spogliatoi, dispone l’acquisizione a cura della Procura Federale di un supplemento di rapporto in relazione all’esatto svolgersi dei fatti e dal comportamento del calciatore Arslan Tolgay Ali (Soc. Udinese) nei confronti dell’addetto alla sicurezza della Soc. Milan Giampaolo Bompiano, acquisiti se del caso elementi informativi dagli stessi soggetti coinvolti”. Foto: Logo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono quattro i calciatoriper unal termine delle gare di martedì e mercoledì valide per la 25esima giornata diA. Si tratta di Gianluca Frabotta (Juventus), Marash Kumbulla (Roma), Franck Ribery e Jerdy Schouten (Bologna). Per quanto riguarda Arslan dell’Udinese, indaga la Procura Federale: “In relazione all’accaduto segnalato dal collaboratore della Procura Federale, al termine della gara nell’area comune antistante gli spogliatoi, dispone l’acquisizione a cura della Procura Federale di un supplemento di rapporto in relazione all’esatto svolgersi dei fatti e dal comportamento del calciatore Arslan Tolgay Ali (Soc. Udinese) nei confronti dell’addetto alla sicurezza della Soc. Milan Giampaolo Bompiano, acquisiti se del caso elementi informativi dagli stessi soggetti coinvolti”. Foto: Logo ...

RaiSport : ? #Lazio - #Torino sub iudice Il giudice sportivo ha rinviato la decisione sul match non disputato di martedì scors… - ILTOROSIAMONOI : Giudice sportivo: gara di Roma sub iudice - teladoiotokyo : Serie A ? Giudice Sportivo: Kumbulla salterà la partita contro il Genoa: Recuperato e tornato in campo a distanza d… - ItalianSerieA : New post: GIUDICE SPORTIVO, SERIE A TIM – 25ª GIORNATA - sportli26181512 : Giudice sportivo, ecco tutto gli squalificati dell'ultima giornata: Giudice sportivo, ecco tutto gli squalificati d… -