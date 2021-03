Vaccino, l?assalto a San Marino per una dose di Sputnik. Salvini e il Cav: usiamolo (Di martedì 2 marzo 2021) Da giorni i telefoni dell'Istituto per la sicurezza sociale di San Marino, l'authority sanitaria del micro Stato, sono roventi. Chiamano dall'Italia: «Buongiorno, abito in Emilia... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 2 marzo 2021) Da giorni i telefoni dell'Istituto per la sicurezza sociale di San, l'authority sanitaria del micro Stato, sono roventi. Chiamano dall'Italia: «Buongiorno, abito in Emilia...

infoitinterno : Vaccino, l assalto a San Marino per una dose di Sputnik. Salvini e il Cav: usiamolo - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccino, l’assalto a San Marino per una dose di Sputnik. Salvini e il Cav: usiamolo - Gazzettino : Vaccino, l’assalto a San Marino per una dose di Sputnik. Salvini e il Cav: usiamolo - ottaviadalessa : RT @ilmessaggeroit: Vaccino, l’assalto a San Marino per una dose di Sputnik. Salvini e il Cav: usiamolo - ilmessaggeroit : Vaccino, l’assalto a San Marino per una dose di Sputnik. Salvini e il Cav: usiamolo -