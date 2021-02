Le conseguenze politiche (auspicali) di Draghi. La bussola di Ocone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con la nomina in perfetto stile Cencelli di viceministri e sottosegretari, la compagine governativa di Mario Draghi può iniziare a tutti gli effetti il suo lavoro. Risulta evidente che l’ex presidente della Bce, rispetto ai partiti della sua ampia coalizione, si porrà in una doppia veste: alcuni dossier, in primo luogo quelli economici relativi ai progetti del Next Generation Eu saranno sotto la sua egida e ai partiti sarà riservato poco più che un ruolo di rappresentanza e ascolto; altri saranno invece gestiti più direttamente dalle forze politiche, alle quali si chiede uno sforzo di cooperazione e di coordinamento con il centro. Da questo secondo punto di vista, è da presumere, e anche da augurarsi, che la conflittualità politica si attenui notevolmente, ovvero diventi più di sostanza e meno valoriale-simbolica. Sarà un processo graduale che ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con la nomina in perfetto stile Cencelli di viceministri e sottosegretari, la compagine governativa di Mariopuò iniziare a tutti gli effetti il suo lavoro. Risulta evidente che l’ex presidente della Bce, rispetto ai partiti della sua ampia coalizione, si porrà in una doppia veste: alcuni dossier, in primo luogo quelli economici relativi ai progetti del Next Generation Eu saranno sotto la sua egida e ai partiti sarà riservato poco più che un ruolo di rappresentanza e ascolto; altri saranno invece gestiti più direttamente dalle forze, alle quali si chiede uno sforzo di cooperazione e di coordinamento con il centro. Da questo secondo punto di vista, è da presumere, e anche da augurarsi, che la conflittualità politica si attenui notevolmente, ovvero diventi più di sostanza e meno valoriale-simbolica. Sarà un processo graduale che ...

Marko_Morandi : RT @Marko_Morandi: @PazuDaemon @LucioMalan @VitoGulli A mio avviso, son tutte conseguenze delle scelte politiche descritte in questi due li… - Marko_Morandi : @PazuDaemon @LucioMalan @VitoGulli A mio avviso, son tutte conseguenze delle scelte politiche descritte in questi d… - omaronnis : Nuovo post su SardegnaMondo. Cose politiche. Governissimo #Draghi e conseguenze sulla (ricerca della) democrazia in… - stefanoedo : @mariello1982 @martafana Il popolo ha il diritto di votare a cazzo. Gli eletti hanno il dovere di rappresentare gli… - LizHawk21 : @rewild6 Ma oltre a questo, fino a oggi non ho pensato alle conseguenze sociali e politiche se più persone si sbatt… -

Ultime Notizie dalla rete : conseguenze politiche Vietare i viaggi non limita la diffusione del coronavirus quanto le restrizioni locali ... che comportano politiche di riduzione dell'attività sociale e limitazioni alla mobilità. Quantificare il loro effetto è difficile, ma è fondamentale per ridurre le conseguenze sociali ed economiche".

L'Iran: assetto istituzionale, quadro politico interno e scelte di politica estera Le pesanti conseguenze economiche delle sanzioni, alle quali nel 2020 si è aggiunto l'effetto della ...spazio di manovra politico di Rouhani è corrisposto un aumento di quello delle fazioni politiche ...

La Russia nel Mediterraneo: conseguenze sugli equilibri locali e globali Notizie Geopolitiche Le conseguenze politiche (auspicali) di Draghi. La bussola di Ocone Adesso che la composizione del governo Draghi è definitiva, i partiti devono puntare a un conflitto meno valoriale-simbolico. Ma la domanda che sorge spontanea a questo punto è se maturerà un’area di ...

Responsabilità d’impresa: profitto o sostenibilità sociale? Nel suo recente libro "Fare profitti - Etica dell'impresa", edito da Marsilio, l'ex senatore della sinistra ed ex manager Franco Debenedetti sostiene che il compito di un'impresa non è quello di distr ...

... che comportanodi riduzione dell'attività sociale e limitazioni alla mobilità. Quantificare il loro effetto è difficile, ma è fondamentale per ridurre lesociali ed economiche".Le pesantieconomiche delle sanzioni, alle quali nel 2020 si è aggiunto l'effetto della ...spazio di manovra politico di Rouhani è corrisposto un aumento di quello delle fazioni...Adesso che la composizione del governo Draghi è definitiva, i partiti devono puntare a un conflitto meno valoriale-simbolico. Ma la domanda che sorge spontanea a questo punto è se maturerà un’area di ...Nel suo recente libro "Fare profitti - Etica dell'impresa", edito da Marsilio, l'ex senatore della sinistra ed ex manager Franco Debenedetti sostiene che il compito di un'impresa non è quello di distr ...