Quasi tutti i big in campo per le europee - ma ciascuno in modi e per ragioni diverse

(Di lunedì 29 aprile 2024) Alla fine corronoi principali leader della politica italiana. Giorgia Meloni si candida per le, Salvini e Tajani anche. Schlein ha scelto di rincorrere la premier. Ognuno gioca la propria partita sia in un orizzonte europeo che in quello nazionale. La politica italiana entra in una fase di personalizzazione inevitabile; la politica è sempre più leaderistica e i partiti sono sempre più personali. Schlein ha fatto marcia indietro sul nome nel simbolo, troppe le resistenze delle varie correnti PD, ma dopo mesi di tentennamenti ha ceduto alla tentazione della candidatura per prendersi definitivamente il partito democratico. Per la segretaria dem lesono una sorta di seconde primarie: se andranno bene sarà più forte, se il risultato sarà deludente la sua segreteria potrebbe finire presto. Per Giorgia Meloni è la ...