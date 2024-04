Manca una corda! Una truffa! | la sceneggiata di Holger Rune in campo a Miami

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)non è il tennista più fortunato al mondo. Il talento non gli, ma spesso si è dovuto scontrare con episodi sfortunati che ne hanno condizionato l'andamento. Al Masters 1000 di Madrid il danese è stato battuto al terzo turno dall'olandese Tallon Griekspoor, ma aveva rischiato di essere eliminato già contro Mariano Navone. L'argentino era riuscito a compiere una bella rimonta, passando dal 5-1 nel set decisivo al momentaneo 5-4. Tre game di grande difficoltà chesi è spiegato con un problema alle corde della racchetta. Alla fine, il danese era riuscito a imporsi ma non prima di una pesante sfuriata contro il giudice di sedia: "Il torneo sta cercando di imbrogliarmi, non hanno messo unaalla mia racchetta". Si tratta solo dell'ultimo episodio che riguarda ...