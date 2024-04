Sondaggio Swg - cresce il Pd mentre Fratelli d’Italia è l’unica forza di governo a perdere consensi

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sale dello 0,3 per cento il consenso del Partito democratico, tra le forze diè l’unico partito in calo, con un leggero – 0,1 per cento. Queste le intenzioni di voto degli italiani se si votasse oggi 29 aprile. In base ai sondaggi stilati da Swg per La7. Una tendenza che rispecchia anche i sondaggi di una settimana fa, anche se il calo della squadra della premier Giorgia Meloni si è un po’ più assestato. M5s scende dello 0,3%,il dato della Lega (+0,1%); rimangono invariatiItalia e Noi Moderati; in discesa, ancora, Stati Uniti d’Europa (-0,2). Tra i partiti minori crescono Verdi e Sinistra (+0,2) e Azione (+0,1). Leggi anche: La Rai si blinda sulla Storia troppe volte divisiva e vuole sondare la ...

Cala di quasi mezzo punto in una settimana Fratelli d'Italia, dopo le regionali in Sardegna. Balzo in avanti invece per Forza Italia, che arriva a pochi decimi dalla Lega . Restano stabili le opposizioni, con una leggera crescita per il Movimento 5 stelle. Ecco i risultati del nuovo Sondaggi o di ...

Marvel, i fratelli Russo sono convinti che non esista la "stanchezza da supereroi" - I fratelli Russo, registi dei film degli Avengers, sono convinti che gli spettatori stiano cambiando il modo di vedere film, ma apprezzino ancora i supereroi.

L’applauso inaspettato: la platea di fratelli d’Italia omaggia Berlinguer come fece Almirante 40 anni fa - Tutti in piedi per Berlinguer. Standing ovation. Dove Al Nazareno No. A Pescara, sotto il capannone di fratelli d’Italia, sulla spiaggia libera di Largo Mediterraneo.

Elezioni Europee, i nomi dei candidati di fratelli d’Italia in Sicilia, la premier Giorgia Meloni capolista - Questa è la squadra di fratelli d'Italia in Sicilia e in Sardegna per le elezioni europee, il programma il prossimo 8 e 9 giugno ...

