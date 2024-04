Meloni | in dl Coesione riduzione oneri contributivi neo assunti

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano, 29 apr. (askanews) – Il decreto per la riforma delle politiche di, che approderà domani in Consiglio di ministri, conterrà anche ladegli, per due anni, per i nuovi. Lo ha specificato la presidente del COnsiglio Giorgia, nell’incontro a palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali, secondo quanto si apprende. “Nel dettaglio – ha spiegato– sono previste, misure per sostenere l’occupazione dei giovani, delle donne e di alcune categorie di lavoratori svantaggiati. Tali misure prevedono ladegliper i nuoviper due anni. Accanto alle misure per sostenere il lavoro dipendente sono previste ...

Bonus 100 euro a gennaio 2025 per i dipendenti. Reddito e figli a carico, ecco a chi è destinato - «Domani porteremo in Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, un decreto legislativo che ci permetterà di erogare, nel mese di gennaio ...

