Tabellone femminile pre-qualificazioni Internazionali d’Italia Roma 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ilprincipaledelle pre-per gliBNL, evento in programma sulla terra rossa di. Dalila Spiteri guida il seeding, seguita da Aurora Zantedeschi e Diletta Cherubini. Al via anche giocatrici di grande esperienza come Federica Di Sarra e giovani come Urgesi e Alvisi. Di seguito tutti glidelle Pre-quali.PRE-(1) Spiteri vs Basiletti Gori vs Fornasieri Viviani vs Bertoldo Ivaldo vs (5) Di Sarra (4) Abbagnato vs Arcidiacono Grymalska vs Ghirardato Serban vs Squarcialupi Gennaro vs (8) Alvisi (6) Ricci vs Ferrara Milanese vs Girelli Valente ...