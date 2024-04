Nadal-Lehecka in tv | data - orari - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Rafaelse la vedrà contro Jirinel quarto turno deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Prosegue la marcia del campione maiorchino, che pur non brillando è riuscito a vincere un match di tre ore contro Cachin nel round precedente. Buone indicazioni sulla tenuta fisica, quindi, per Rafa. Ora, però, bisognerà anche vedere come il suo corpo reagirà a uno stress che mancava da molto tempo. L’avversario, poi, pur non essendo un amante della terra battutta, è certamente di un paio di livelli superiore all’argentino appena affrontato e sconfitto. A maggior ragione in condizioni di altura e più veloci rispetto al solito. Si tratta del primo scontro diretto tra i due. PROGRAMMA E COPERTURA ...