Fontana a muso duro | “Mai rettificato dati” | Speranza | “Invece sì”

(Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – “Non abbiamo mai rettificato i nostri dati, abbiamo risposto a una richiesta dell’Iss. C’era qualcosa nell’algoritmo” di calcolo dell’Rt “che non andava”. Dunque tutti gli algoritmi anche delle altre Regioni potrebbero essere sbagliati? “E’ molto probabile, ma non è un problema nostro. Se altri hanno subito vantaggi o svantaggi non ne ho la più pallida idea e non mi interessa”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa convocato a bruciapelo nel pomeriggio al culmine di una violenta polemica col governo sulle responsabilita’ del calcolo sbagliato dell’indice di contagio da Covid. La scorsa settimana la Lombardia era in zona rossa, da oggi è arancione.