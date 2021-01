Scuola: Azzolina, 'Grazie a Giani che ha messo istruzione a centro delle sue politiche' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - "La Scuola ha una governance complessa ma se tutti insieme si lavora per un obiettivo unico, che è quello dell'istruzione e della formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti, il risultato si ottiene. Ringrazio il presidente Giani che ha messo la Scuola al centro delle sue scelte politiche cosa di cui anche gli studenti della Toscana credo possano essergli grati". Lo ha detto Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione, oggi a Firenze, dove ha incontrato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - "Laha una governance complessa ma se tutti insieme si lavora per un obiettivo unico, che è quello dell'e della formazionenostre studentesse e dei nostri studenti, il risultato si ottiene. Ringrazio il presidenteche halaalsue sceltecosa di cui anche gli studenti della Toscana credo possano essergli grati". Lo ha detto Lucia, ministro dell', oggi a Firenze, dove ha incontrato il presidente della Regione Toscana, Eugenio

