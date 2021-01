Caso Genovese, le parole del vicino di casa: “In ascensore ragazze in costume” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Emergono sempre più particolari circa le feste organizzate dall’imprenditore Genovese. Le dichiarazioni di un vicino di casa. Sempre più dettagli vengono fuori circa le feste organizzate dall’imprenditore Alberto Genovese. A Milano nel suo attico con vista Duomo. Genovese ormai noto alle cronache per le accuse di violenza sessuale nei confronti di più ragazze. ragazze invitate ai suoi party sfrenati a base di sesso e droga e coinvolti in giochi a luci rosse, spesso sotto l’effetto di droghe ed alcol, cosi come anticipato. L’imprenditore resta in carcere, ma sulle sue feste, emergono sempre più dettagli e riscontri. In una intervista ad una emittente locale lombarda, ha parlato l’imprenditore Salvatore Varano, vicino di ... Leggi su chenews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Emergono sempre più particolari circa le feste organizzate dall’imprenditore. Le dichiarazioni di undi. Sempre più dettagli vengono fuori circa le feste organizzate dall’imprenditore Alberto. A Milano nel suo attico con vista Duomo.ormai noto alle cronache per le accuse di violenza sessuale nei confronti di piùinvitate ai suoi party sfrenati a base di sesso e droga e coinvolti in giochi a luci rosse, spesso sotto l’effetto di droghe ed alcol, cosi come anticipato. L’imprenditore resta in carcere, ma sulle sue feste, emergono sempre più dettagli e riscontri. In una intervista ad una emittente locale lombarda, ha parlato l’imprenditore Salvatore Varano,di ...

