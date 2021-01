Il Cantante Mascherato | giuria al completo Milly | “Stavolta saremo più duri”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La conduttrice svela le carte della seconda edizione dello show, in onda su Rai Uno a partire dal 29 gennaio 2021 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Credo che Il Cantante Mascherato venerdì farà il 99%. #GFVIP - nicolmah : Bene Tommasonin confessionale, lazzaro digli che dovrebbe battere il cantante mascherato con zia Milly #tzvip - bubinoblog : 'PREZIOSISSIMA E SEXY': MILLY CARLUCCI PRESENTA LA FARFALLA DEL CANTANTE MASCHERATO - Renaut_Pelous : @GrandeFratello Vi meritate lo 0% di share appena inizia il cantante mascherato. Vergognatevi. - masverof : @GrandeFratello Il televoto è totalmente falsato, se continuate a nn fare niente vi ritroverete una finale con Carl… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

La conduttrice svela le carte della seconda edizione dello show, in onda su Rai Uno a partire dal 29 gennaio 2021 ...La conduttrice svela tutte le novità della seconda edizione del game-show Rai. In esclusiva sul settimanale Oggi in edicola ...