Justice League Snyder Cut: una serie o un film? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sembra che ci siano novità sulla modalità di rilascio dello Snyder Cut su HBO Max: non sarà una serie, ma un film Dopo anni di campagne e petizioni per il rilascio della versione estesa di Justice League, i fan stanno pe essere accontentati una volta per tutte. La visione di Zack Snyder del film del DC Extended Universe arriverà quest’anno sugli schermi di HBO Max. Secondo le prime indiscrezioni, il piano iniziale era quello di rilasciare sul servizio di streaming il taglio alternativo in quattro parti della durata di un’ora ciascuna, una sorta di miniserie in quattro puntate. Tuttavia, pare che ora Zack Snyder abbia affermato che la modalità di rilascio dello Snyder Cut di Justice ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sembra che ci siano novità sulla modalità di rilascio delloCut su HBO Max: non sarà una, ma unDopo anni di campagne e petizioni per il rilascio della versione estesa di, i fan stanno pe essere accontentati una volta per tutte. La visione di Zackdeldel DC Extended Universe arriverà quest’anno sugli schermi di HBO Max. Secondo le prime indiscrezioni, il piano iniziale era quello di rilasciare sul servizio di streaming il taglio alternativo in quattro parti della durata di un’ora ciascuna, una sorta di miniin quattro puntate. Tuttavia, pare che ora Zackabbia affermato che la modalità di rilascio delloCut di...

GianlucaOdinson : Justice League sarà un film di 4 ore, non una miniserie? La risposta di Zack Snyder spiazza i fan - Think_movies : “Justice League Director’s Cut”: l’attesa versione potrebbe debuttare come un film e non una miniserie… - HenryCavill_Ita : RT @cinefilosit: Justice League Snyder Cut sarà un film di 4 ore, la conferma di Zack Snyder #ILoveCinefilos - antocalderone : Il nuovo Justice League di Zack Snyder sarà un film di quattro ore - Noovyis : (Justice League, Zack Snyder rivela: 'Sarà un film, non una miniserie') Playhitmusic - -