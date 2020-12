In Italia nel 2020 sono morte 84mila persone in più rispetto alla media degli ultimi quattro anni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) AGI - Nel periodo di osservazione dell'epidemia di Covid-19 (febbraio-novembre 2020) si stimano complessivamente circa 84mila morti in più rispetto alla media del 2015-2019. Lo rileva il report di Istat e Istituto Superiore di Sanità relativo all'impatto dell'epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. I decessi di persone positive al Covid-19 registrati dalla Sorveglianza integrata riferiti allo stesso periodo sono 57.647 (il 69% dell'eccesso totale). L'Istat sottolinea che il rapporto tra i decessi segnalati alla Sorveglianza Integrata e l'eccesso di mortalità del periodo febbraio-novembre 2020 non può dare conto del contributo effettivo del Covid-19. Questa misura, infatti, risente di ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) AGI - Nel periodo di osservazione dell'epidemia di Covid-19 (febbraio-novembre) si stimano complessivamente circamorti in piùdel 2015-2019. Lo rileva il report di Istat e Istituto Superiore di Sanità relativo all'impatto dell'epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. I decessi dipositive al Covid-19 registrati dSorveglianza integrata riferiti allo stesso periodo57.647 (il 69% dell'eccesso totale). L'Istat sottolinea che il rapporto tra i decessi segnalatiSorveglianza Integrata e l'eccesso di mortalità del periodo febbraio-novembrenon può dare conto del contributo effettivo del Covid-19. Questa misura, infatti, risente di ...

