Il Cagliari, con una nota ufficiale, ha reso noto che in squadra c'è un nuovo positivo al Covid-19, si tratta di Adam Ounas. Questa la nota dei sardi: "Il Cagliari Calcio comunica che l'ultima serie di controlli effettuati ha evidenziato la positività al Covid-19 di Adam Ounas: il calciatore è stato prontamente isolato come stabilito dalle normative in vigore. Negativi gli altri tamponi ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra, che prosegue l'isolamento domiciliare fiduciario: gli atleti, come previsto dal protocollo, potranno continuare a svolgere l'attività di allenamento e partita. Il Club resta in costante contatto con le autorità sanitarie competenti."

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari ferma Cagliari, si ferma Ounas: positivo al Covid-19 alfredopedulla.com Anche Ounas ha il Covid, salgono a cinque i positivi nel Cagliari

Un altro giocatore positivo al Covid nel Cagliari: è il laterale destro Adam Ounas. È il risultato dell'ultima serie di controlli: l'ex Napoli è stato isolato come stabilito dalle normative in vigore.

