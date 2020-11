Covid, 59 francesi su cento non vogliono il vaccino - Oltre 62 mln i casi nel mondo (Di domenica 29 novembre 2020) Mentre nel mondo i casi di Covid superano i 62 milioni, con quasi un milione e mezzo di morti, alcune Regioni in Italia 'scalano' nelle restrizioni da rosso ad arancione (Lombardia, Piemonte e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 novembre 2020) Mentre neldisuperano i 62 milioni, con quasi un milione e mezzo di morti, alcune Regioni in Italia 'scalano' nelle restrizioni da rosso ad arancione (Lombardia, Piemonte e ...

MediasetTgcom24 : Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare #vaccino - Claire317X : RT @MediasetTgcom24: Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare #vaccino - PaoloGilardini : RT @carlopaolofesta: I media francesi criticano la gestione del Governo sul Covid. Cosa che non succede in Italia dove tutti i grandi giorn… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare #vaccino - uandarin : RT @MediasetTgcom24: Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare #vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid francesi Covid, 59 francesi su cento non vogliono il vaccino | Oltre 62 mln i casi nel mondo TGCOM La deriva securitaria del paese delle libertà

Se non sapessimo cosa sta accadendo in Francia, penseremmo ad un film distopico, o ad un regime dittatoriale. E invece siamo nel paese che “libertà e uguaglianza” le ha inventate.

Il 59% dei francesi non intende vaccinarsi: i preoccupanti dati dei sondaggi

Secondo un sondaggio della società Ifop per il Journal du Dimanche, la maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il Covid-19, quando un farmaco sarà disponibil ...

Se non sapessimo cosa sta accadendo in Francia, penseremmo ad un film distopico, o ad un regime dittatoriale. E invece siamo nel paese che “libertà e uguaglianza” le ha inventate.Secondo un sondaggio della società Ifop per il Journal du Dimanche, la maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il Covid-19, quando un farmaco sarà disponibil ...