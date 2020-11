Asia Argento, il dolore per mamma Daria Nicolodi: «Senza te, tremo» (Di sabato 28 novembre 2020) Asia Argento e il grande dolore per mamma Daria Nicolodi, la storica compagna di Dario Argento scomparsa a 70 anni il 26 novembre. In suo ricordo l’attrice ha voluto condividere un altro messaggio: «Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo», ha scritto la 45enne ad accompagnare una bellissima foto mamma-figlia, «Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa “chi ha la mamma non trema”. Ecco, da quando non ci sei piu? non riesco a smettere di tremare». Leggi su vanityfair (Di sabato 28 novembre 2020) Asia Argento e il grande dolore per mamma Daria Nicolodi, la storica compagna di Dario Argento scomparsa a 70 anni il 26 novembre. In suo ricordo l’attrice ha voluto condividere un altro messaggio: «Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo», ha scritto la 45enne ad accompagnare una bellissima foto mamma-figlia, «Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa “chi ha la mamma non trema”. Ecco, da quando non ci sei piu? non riesco a smettere di tremare».

Corriere : È morta Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento e icona di «Profondo rosso» - fanpage : Il commovente messaggio di Asia Argento per la morte della mamma #DariaNicolodi - fanpage : Ultim'ora È morta Daria Nicolodi, madre di Asia Argento. - TweetNotizie : Asia Argento ricorda Daria Nicolodi: «Chi ha la mamma non trema e io non riesco a smettere di tremare» - oceane_vivier : Chi ha la mamma non trema. Asia Argento #poesia -