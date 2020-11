Roma | assalto a negozio di oggettistica militare | distrugge una vetrina e ruba una pistola a gas | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, un cittadino romeno di 20 anni, con diversi precedenti di Polizia, si è reso autore di un furto ai danni di undi: il soggetto, in particolare, ha infranto ladel predetto esercizio per poi asportare unaa gas. Subito dopo il malfattore ha tentato di allontanarsi rapidamente ma l’azione è stata notata da alcuni passanti che lo hanno bloccato e fatto avvicinare al; contemporaneamente sono giunte due Volanti della Polizia di Stato che in quel momento erano impegnate in un altro intervento non lontano dal quel luogo e per tale motivo hanno potuto udire il rumore dellainfranta. I poliziotti hanno immediatamente individuato ed ammanettato il soggetto autore del ...