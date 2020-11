Il ministro di Macron | “Italia accetti il Mes” Salvini | “Francesi non ci diano lezioni”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – Gli effetti della pandemia sono sempre più disastrosi e l’Unione europea – come al solito – non sa che pesci pigliare. Neanche il governo giallofucsia, del resto, ha le idee molto chiare. Tanto che Partito democratico e Italia viva hanno ritirato fuori una proposta già affossata dagli alleati grillini: il Mes. In pratica, un modo molto veloce per commissariare l’Italia. Ma i dem, si sa, sono sempre stati favorevoli a prendere ordini dal «podestà forestiero» di turno. E viste le solide amicizie con gli anti-italiani d’Oltralpe, ecco Bruno Le Maire che viene in loro aiuto. Ildell’Economia francese, tra i fedelissimi di, è in visita a Roma e lancia subito la bomba: «È essenziale che la riforma del Mes sia definitivamente adottata e ratificata dall’Italia», ha affermato iltransalpino. La ...