Ancora leak per Fortnite Galactus: in arrivo una skin speciale per il nuovo evento? (Di giovedì 26 novembre 2020) Sarà Fortnite Galactus il prossimo evento speciale che andrà ad animare la Battaglia Reale per eccellenza. Lo sparatutto multiplayer di casa Epic Games accoglierà infatti il primo dicembre quello che lo stesso team di sviluppo ha definito come il più grande evento di sempre mai apparso nel titolo, destinato a rivoluzionare l’universo in chiave Marvel che ormai da tempo caratterizza la produzione per PC e console – per altro compatibile anche con le piattaforme next-gen di Sony e Microsoft, quindi PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Già da tempo in rete si vociferava dell’evento Fortnite Galactus, e sono stati poi i vertici di Epic a confermare la sua esistenza tramite i social, andando a deliziare di conseguenza le aspettative di un po’ tutti gli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Saràil prossimoche andrà ad animare la Battaglia Reale per eccellenza. Lo sparatutto multiplayer di casa Epic Games accoglierà infatti il primo dicembre quello che lo stesso team di sviluppo ha definito come il più grandedi sempre mai apparso nel titolo, destinato a rivoluzionare l’universo in chiave Marvel che ormai da tempo caratterizza la produzione per PC e console – per altro compatibile anche con le piattaforme next-gen di Sony e Microsoft, quindi PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Già da tempo in rete si vociferava dell’, e sono stati poi i vertici di Epic a confermare la sua esistenza tramite i social, andando a deliziare di conseguenza le aspettative di un po’ tutti gli ...

arv_yt : @scmeino_scme8 no ma non capisco perchè l'abbiano fatto, ed è strano... comunque si capisco cosa vuoi dire... no di… - cessolercio : ascoltato il leak della nuova song di rlna e sembra stupid love ma ancora più cagareccia - yennefair : @QuelBia94 @salsaemeringhe @BornPsychopath Mortissima per i leak su Abby e Ellie totalmente falsi, e ancora li vedo girare ogni tanto ?? - IMoresi : RT @StopTTIP_Italia: LEAK! Ecco la lettera che smaschera il doppio gioco del governo Italiano: promette attenzione sullo sviluppo sostenibi… - happyproudhuman : RT @Fairwatch1: LEAK! Ecco la lettera che smaschera il doppio gioco del governo Italiano: promette attenzione sullo sviluppo sostenibile, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora leak Maxi furto dati da istituzioni italiane, per falla VPN: il leak su Telegram e Dark Web Cyber Security 360 God of War: Ragnarok, un leak anticipa possibili novità in arrivo

Secondo un noto leaker sono in arrivo grandi novità su God of War: Ragnarok, l'attesissimo sequel delle avventure di Kratos e Atreus.

Metal Gear Solid Remake, un nuovo leak ne conferma l’esistenza?

Alcune indiscrezioni sembrerebbero voler indicare come il remake di Metal Gear Solid sia attualmente in fase di sviluppo.

Secondo un noto leaker sono in arrivo grandi novità su God of War: Ragnarok, l'attesissimo sequel delle avventure di Kratos e Atreus.Alcune indiscrezioni sembrerebbero voler indicare come il remake di Metal Gear Solid sia attualmente in fase di sviluppo.