Positivi al 12.8%, minimo del mese ma balzo sintomatici. Terapie intensive ok, nuovo boom guariti (Di martedì 24 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 24 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 23 novembre, descrive numeri e tendenze: la novità riguarda i Positivi. Su 13.744 tamponi sono risultati 1.764 Positivi (ieri 2.158) ossia il 12.8% (ieri erano il 13.7%), ossia il minimo degli ultimi 31 giorni (forbice 12.8%-21.5%) con 11.980 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.764 ‘Positivi’, 327 sono sintomatici ossia il 18.5% (ieri erano il 10.5%), il massimo negli ultimi 31 giorni (forbice tra 3.3% e 18.5%). Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 327 Positivi sintomatici rappresentano il 2.3% (ieri: 1.4%). Negli ultimi 31 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 24 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 24 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 23 novembre, descrive numeri e tendenze: la novità riguarda i. Su 13.744 tamponi sono risultati 1.764(ieri 2.158) ossia il 12.8% (ieri erano il 13.7%), ossia ildegli ultimi 31 giorni (forbice 12.8%-21.5%) con 11.980 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.764 ‘’, 327 sonoossia il 18.5% (ieri erano il 10.5%), il massimo negli ultimi 31 giorni (forbice tra 3.3% e 18.5%). Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 327rappresentano il 2.3% (ieri: 1.4%). Negli ultimi 31 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di ...

Marko_Morandi : RT @zorogat: @OpencovidM @DavidG__ @l_vegro @OverlookHotel71 @RobHeart16 @ricpuglisi @azangrillo Ex: che % di tests sono di routine in aere… - DeniMarcaccini : Se c'è un meno davanti agli attualmente positivi e i guariti sono più di 30k, mi sa che oggi abbiamo dati un minimo… - MattiaPoli : @FortitudoNews @Virtusbo Si beh direi più che positivi : squadra che si scioglie come neve al sole, aiuti sul lato… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Più della metà degli altoatesini si sono sottoposti allo screening anti-Covid. Si avvicina il traguardo del 70% entro l… - TgrRaiTrentino : Più della metà degli altoatesini si sono sottoposti allo screening anti-Covid. Si avvicina il traguardo del 70% ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi minimo Tamponi al minimo in Puglia, ma nella Bat ci sono altri 187 contagi BarlettaViva Felipe di Spagna in quarantena. È entrato in contatto con un positivo al Covid-19

Il re dovrà osservare un periodo di isolamento della durata di dieci giorni dopo l'incontro con una persona positiva, di cui non è stata resa nota l'identità. Lo scorso settembre era successo anche al ...

La Slovenia consente di espatriare per due ore ai residenti sul confine con il Friuli Venezia Giulia

TRIESTE Sei piccoli comuni del Friuli Venezia Giulia con elevate percentuali di positivi rispetto ai residenti saranno sottoposti da domani a screening di massa anti-Covid in base a una ...

Il re dovrà osservare un periodo di isolamento della durata di dieci giorni dopo l'incontro con una persona positiva, di cui non è stata resa nota l'identità. Lo scorso settembre era successo anche al ...TRIESTE Sei piccoli comuni del Friuli Venezia Giulia con elevate percentuali di positivi rispetto ai residenti saranno sottoposti da domani a screening di massa anti-Covid in base a una ...