Coronavirus in Lombardia | il bollettino di oggi 21 novembre 2020 | 8 853 nuovi casi e 169 decessi

(Di sabato 21 novembre 2020) Con 44.294 tamponi realizzati è di 8.853 il numero dipositivi accertati in, una percentuale dunque del 19,9%. Sale a 936 il numero di ricoverati in terapia intensiva con sei ...

RaiNews : Il Piemonte è saturo al 191%, Valle d'Aosta al 229%, Lombardia al 129%, Liguria al 118%, Lazio al 91%, Campania all… - Open_gol : L’attore è testimonial della Regione Lombardia, ma siamo sicuri che sia stata una scelta azzeccata? - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati negli ospedali lombardi oggi sono 44.294 e 8.853 i nuovi positivi (19,9%). I guariti/… - LucaUxxx : In effetti solo Max Cipollino può pensare a una zona arancione in @RegLombardia, con questi numeri. #MassimoBoldi… - SmorfiaDigitale : Bollettino Coronavirus Lombardia oggi 21 novembre: calano i contagi, altri 169 m... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

In Lombardia decrescono rispetto alle 24 ore precedenti anche i nuovi ricoveri in terapia intensiva (+6) e nei reparti ordinari (+10) ...Per la fine di novembre il numero dei posti attivi dovrebbe arrivare a 416 ma al momento sono 344. Ad oggi quelli occupati sono 242 e quelli liberi 102.