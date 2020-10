A Milano Sala vieta il fumo pure all'aria aperta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giannino Della Frattina Nell'orgia dei divieti che in questi giorni ci stanno flagellando, come se non bastasse l'afflizione imposta dall'infuriare del virus, il sindaco di Milano Giuseppe Sala pensa bene di aggiungerne anche un altro Nell'orgia dei divieti che in questi giorni ci stanno flagellando, come se non bastasse l'afflizione imposta dall'infuriare del virus, il sindaco di Milano Giuseppe Sala pensa bene di aggiungerne anche un altro. Divieto più, divieto meno, ora arriva anche quello di fumare. Non solo al chiuso, ché quello è in vigore già da tempo, ma pure all'aperto. Ben fatto, dirà qualcuno pronto a ricordarci quanto sia importante occuparsi, e sempre con maggior rigore, della nostra salute. A maggior ragione in queste giornate nelle quali ancor ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giannino Della Frattina Nell'orgia dei divieti che in questi giorni ci stanno flagellando, come se non bastasse l'afflizione imposta dall'infuriare del virus, il sindaco diGiuseppepensa bene di aggiungerne anche un altro Nell'orgia dei divieti che in questi giorni ci stanno flagellando, come se non bastasse l'afflizione imposta dall'infuriare del virus, il sindaco diGiuseppepensa bene di aggiungerne anche un altro. Divieto più, divieto meno, ora arriva anche quello di fumare. Non solo al chiuso, ché quello è in vigore già da tempo, maall'aperto. Ben fatto, dirà qualcuno pronto a ricordarci quanto sia importante occuparsi, e sempre con maggior rigore, della nostra salute. A maggior ragione in queste giornate nelle quali ancor ...

