‘Temptation Island 7’ | Manila Nazzaro racconta come Lorenzo Amoruso le ha chiesto di sposarlo!

Ha scelto le pagine del settimanale Gente Manila Nazzaro per raccontare l'emozionante sorpresa – condivisa anche sui social qualche giorno fa – con cui il compagno Lorenzo Amoruso l'ha stupita nel giorno del suo compleanno. I due, dopo l'avventura a Temptation Island 7, sono più uniti che mai e non hanno mai nascosto il desiderio di convolare presto a nozze, per coronare il loro sogno d'amore. Un sogno che – come ha raccontato l'ex Miss Italia 1999 – potrebbe diventare presto realtà: Lorenzo mi ha regalato l'anello, un simbolo importante. Brilla come il nostro sguardo verso un futuro insieme. E' la promessa di non lasciarci mai e di stare ...

