ROMA, 25 SET - E' uscito Better, il nuovo singolo dell'ex One Direction Zayn. Scritto dallo stesso Zayn - appena diventato papà -, il brano è il primo brano estratto dal suo nuovo album di prossima ...

Zayn, esce il singolo Better, anticipa nuovo album

E' uscito Better, il nuovo singolo dell'ex One Direction Zayn. Scritto dallo stesso Zayn - appena diventato papà -, il brano è il primo brano estratto dal suo nuovo album di prossima uscita per RCA Re ...

