Breonna Taylor | nessuno dei tre agenti incriminato per omicidio Dopo la sentenza scoppiano gli scontri tra manifestanti e polizia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Era il 13 marzo 2020 quando tre membri delle forze dell’ordine fecero irruzione in un appartamento a Louisville nel Kentucky, durante un’operazione antidroga, sparando all’impazzata e ferendo mortalmente. D’allora il suo nome è stato invocato spesso nelle manifestazioni contro la violenza delle forze dell’ordine che hanno seguito la morte di un altro afroamericano, George Floyd. Non solo: circa una settimana fa il pilota di Formula 1, Lewis Hamilton, alla premiazione del Gran Premio della Toscana ha indossato una maglia nera con su scritto «Arrestate i poliziotti che hanno ucciso». Però, a distanza di sei mesi,dei tre poliziotti è stato accusato né tantomeno condannato per ...