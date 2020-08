Israele ed il mondo arabo si alleano per emarginare l’Iran (Di venerdì 14 agosto 2020) Il 13 agosto del 2020 è una data che passerà alla storia: Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo, mediato dagli Stati Uniti, che porterà alla piena normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi e che farà da apripista ad altre nazioni arabe sulla stessa via. Sappiamo infatti, come riportato da al-Quds, che … Israele ed il mondo arabo si alleano per emarginare l’Iran InsideOver. Leggi su it.insideover

Agenzia_Ansa : L'annuncio del presidente #Trump, storica pace tra #Israele ed #Emirati. Israele rinuncia all'adesione della… - Agenzia_Ansa : L'annuncio del presidente #Trump, accordo di pace storico tra #Israele ed #Emirati - VIDEO #ANSA… - MediasetTgcom24 : Accordo Israele-Emirati Arabi, condanna di Hamas: 'E' un tradimento' #hamas - AntonioliSandra : L'annuncio di Trump Storica pace Israele-Emirati - Michele_Arnese : Accordo Israele-Emirati, ecco chi vince e chi perde -