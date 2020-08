Cernobbio, nel Giardino della Valle la natura ritrovata con nonna Pupa (Di venerdì 14 agosto 2020) Per informazioni www.ilGiardinodellaValle.it. Inoltre sabato 29 agosto, alle 21 nel Giardino di Villa Bernasconi, sarà proiettato il film documentario "Pupa's Garden", realizzato dalla regista Giulia ... Leggi su ilgiorno

Ambrosetti_ : RT @Ambrosetti_: L'edizione 2019 del Forum di #Cernobbio è stata un'edizione da record. Nel video @ValerioDeMolli racconta i fatti salienti… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: L'edizione 2019 del Forum di #Cernobbio è stata un'edizione da record. Nel video @ValerioDeMolli racconta i fatti salienti… - Ambrosetti_ : L'edizione 2019 del Forum di #Cernobbio è stata un'edizione da record. Nel video @ValerioDeMolli racconta i fatti s… - elisasola_ : RT @Ambrosetti_: Durante la 46esima edizione del Forum di #Cernobbio verranno presentate diverse ricerche e studi. Scoprili nel comunicato… - stefanomanservi : RT @Ambrosetti_: Durante la 46esima edizione del Forum di #Cernobbio verranno presentate diverse ricerche e studi. Scoprili nel comunicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Cernobbio nel

Il Giorno

Cernobbio (Como), 14 agosto 2020 - In quella striscia di terra, in piano centro di Cernobbio incastrato tra le bellezze più celebri del Lago di Como, in origine c’era una discarica abusiva. Rovi e sas ...Non poteva che essere una grande festa il doppio compleanno celebrato martedì sera da Javier Zanetti e Ivan Ramiro Cordoba al ristorante Il Belvedere di Torno. I due ex calciatori interisti (Zanetti o ...