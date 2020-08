Prende in ostaggio guardia giurata, arrestato nel Duomo di Milano (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Aggiornato alle ore 18,38. Un uomo di 26 anni è stato arrestato nel Duomo di Milano dopo che aveva preso in ostaggio una guardia giurata sotto la minaccia di un coltello. È un cittadino di origine egiziana con regolare permesso di soggiorno che è stato portato in questura dove viene interrogato negli uffici della Digos. Stando a quanto comunicato dalla Polizia, è entrato intorno alle 13 nella Cattedrale e, dopo aver preso in ostaggio il vigilante, si è arreso alla polizia dopo un'opera di mediazione da parte di un funzionario e del personale della Questura. È stato quindi bloccato e disarmato nel giro di pochi minuti. +++ #DuomoMilano Le immagini arresto di un ... Leggi su agi

matteosalvinimi : ?? ULTIM’ORA Terrore in Duomo a Milano, immigrato magrebino fa irruzione, prende in ostaggio e costringe un agente a… - matteosalvinimi : ?? ATTENZIONE, IMMAGINI FORTI Il terrore oggi in Duomo a Milano, immagini sconcertanti. Immigrato africano (a quanto… - LegaSalvini : IN DUOMO A MILANO IMMIGRATO AFRICANO PRENDE UN OSTAGGIO COL COLTELLO, ARRESTATO. COMMENTO DEL PD: 'RIMANE DA CAPIRE… - BABYM582 : RT @Noiconsalvini: Milano, un magrebino entra in Duomo: 'In ginocchio', prende in ostaggio una guardia giurata coltello alla gola. https://… - Pe_Carlsson : RT @matteosalvinimi: ?? ATTENZIONE, IMMAGINI FORTI Il terrore oggi in Duomo a Milano, immagini sconcertanti. Immigrato africano (a quanto si… -