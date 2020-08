Coronavirus: ora spaventa il contagio fra i giovani e le Regioni corrono ai ripari (Di lunedì 10 agosto 2020) Dai medici e allo stesso Presidente del Consiglio, le ultime raccomandazioni in tema di sicurezza sono rivolte in primis ai giovani. Il numero dei contagi da Coronavirus in Italia è in aumento e, in vista della settimana più attesa dell’anno, quella di Ferragosto, molte Regioni stanno cercando di correre ai ripari con moniti e sanzioni. Coronavirus: ora preoccupa il contagio fra i giovani Dopo un precario rallentamento della curva epidemiologica, le prime settimane di agosto hanno fatto registrare un aumento preoccupante dei casi. Massima allerta arriva dal Viminale, che ha intensificato i controlli soprattutto lungo le coste e nelle zone della cosiddetta “movida. Ora, a preoccupare gli esperti, è il contagio fra i ... Leggi su notizieora

