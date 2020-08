Ponte di Genova, versione inedita di Crêuza de Mä di De André per l’inaugurazione (Di lunedì 3 agosto 2020) A due anni dal tragico crollo del Ponte Morandi, Genova inaugura il nuovo Ponte. Quindici mesi di lavori no-stop per completare l’opera che sarà inaugurata con una cerimonia programmata per le 18 e 30 di oggi a cui prenderanno parte le maggiori cariche dello Stato. Un evento sobrio, come hanno richiesto i parenti delle vittime del Morandi. Due anni fa, il 14 agosto 2018, il crollo del Morandi portò alla morte 43 persone, tutte ricordate oggi durante la cerimonia di inaugurazione, impreziosita dalla presenza di conte e Mattarella, delle Frecce Tricolore e di una versione inedita di Creuza de Ma, celebre canzone di Fabrizio De André in dialetto genovese. Quanti artisti per Genova Nato e cresciuto a Genova, De André ha dedicato album e ... Leggi su italiasera

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c’è un’atmosfera quasi sospesa in attes… - GiovanniToti : 'Genova non è in ginocchio'. Lo avevamo detto con il sindaco Bucci a poche ore dal crollo di #PonteMorandi. Eravamo… - JohnHard3 : RT @carlakak: Oggi a Genova si inaugura il nuovo Ponte e tutti i politici vanno in TV a riempirsi la bocca parlando di modello Genova assis… - Paroledipaola : RT @matteorenzi: Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in ogni oper… -