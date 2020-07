Stefano De Martino: nuova fidanzata napoletana? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Continuano i divertenti siparietti tra Stefano De Martino e Peppe Iodice. A Made In Sud il comico continua a prendere in giro il conduttore napoletano sulla sua vita amorosa! Ormai è più che chiaro: Stefano De Martino ha definitivamente chiuso la parentesi con Belen Rodriguez! Il ballerino non ama parlare della sua vita privata ma, vista la sua conduzione a Made In Sud, per Stefano è difficile mantenereArticolo completo: Stefano De Martino: nuova fidanzata napoletana? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

giadinagrisu : RT @tempoweb: Mara Venier a cena con la #marcuzzi La video-prova, chi spunta a tavola - tw_fyvry : Questa sera ci sarà il consueto spottone dei prestigiosi programmi di #Canale5, #Italia1 e #Rete4 in cui sicurament… - dinny_costa : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati - tempoweb : Mara Venier a cena con la #marcuzzi La video-prova, chi spunta a tavola - giadinagrisu : RT @tempoweb: Quale crisi #marcuzzi e il marito in vacanza se la godono così -