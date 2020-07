In ricordo di Paolo Borsellino e delle vittime delle stragi di mafia (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’Associazione Nazionale Magistrati- sottosezione di Trapani, in collaborazione con il Comune di Trapani, in occasione del 28^ anniversario della strage di Via D’Amelio in cui è stato assassinato Paolo Borsellino insieme agli agenti della sua scorta intende promuovere un dibattito aperto ai cittadini sul tema della memoria dei tragici eventi dell’estate del 1992 e, più... L'articolo In ricordo di Paolo Borsellino e delle vittime delle stragi di mafia puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Paolo Comunicato stampa CNDDU: "Uniti per la legalità nel ricordo di Paolo Borsellino e delle vittime della strage di Via D'Amelio" Scuolainforma Ue, Gentiloni: Passare da unanimità a voto maggioranza su fisco

Torino, 15 lug. (AWE/LaPresse) - "Dobbiamo essere pronti ad attivare tutte le leve politiche esistenti per proteggere il nostro mercato unico. Ciò include l'esplorazione di come sfruttare appieno le d ...

Paolo Berta e la nuova vita iniziata 40 anni fa: “Ora sto bene solo nell’aiutare gli altri”

ALESSANDRIA – “Dopo quel tuffo dallo scoglio, il 14 luglio del 1980, mai avrei pensato di poter vivere cosi tanto. Invece…”. Un anniversario significativo quello che Paolo Berta ricorda proprio oggi, ...

